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Diş fırçası ithalatında 3 yıl korunma önlemi

HABER MERKEZİ
Diş fırçası ithalatında 3 yıl korunma önlemi
Diş fırçası ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, söz konusu ürünün ithalatında korunma önlemi olarak 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük, adet başına ilk yıl 0,13 dolar, ikinci yıl 0,11 dolar ve üçüncü yıl 0,09 dolar olarak belirlendi. Bu yükümlülük tutarı, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.
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