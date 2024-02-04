İzmirli öğrenciler finansal analizle finale kaldılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, finans alanında dünya çapındaki en saygın kuruluşlar arasında gösterilen CFA Enstitüsü'nün düzenlediği 'Araştırma Yarışması'nda (Research Challenge) finale kaldı. 5 kişilik ekip, 25 üniversiteden 31 takımın katıldığı yarışmada, bir şirketin finansal analizini yaparak rapor haline getirdi. İEÜ'lü gençler; analiz yeteneği, risk değerlendirmesi ve sektörel öngörü gibi birçok konuda jüriden tam not aldı. İEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, son 4 yıl içinde üçüncü kez finale kalmayı başararak ulaşılması zor bir başarı serisi yakaladı. Ekip, 16 Şubat tarihinde İstanbul'da düzenlenecek finalde yer alacak 5 takımdan biri oldu.