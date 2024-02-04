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İzmirli öğrenciler finansal analizle finale kaldılar

HABER MERKEZİ
İzmirli öğrenciler finansal analizle finale kaldılar
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, finans alanında dünya çapındaki en saygın kuruluşlar arasında gösterilen CFA Enstitüsü'nün düzenlediği 'Araştırma Yarışması'nda (Research Challenge) finale kaldı. 5 kişilik ekip, 25 üniversiteden 31 takımın katıldığı yarışmada, bir şirketin finansal analizini yaparak rapor haline getirdi. İEÜ'lü gençler; analiz yeteneği, risk değerlendirmesi ve sektörel öngörü gibi birçok konuda jüriden tam not aldı. İEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, son 4 yıl içinde üçüncü kez finale kalmayı başararak ulaşılması zor bir başarı serisi yakaladı. Ekip, 16 Şubat tarihinde İstanbul'da düzenlenecek finalde yer alacak 5 takımdan biri oldu.
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