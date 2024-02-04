SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı bu hafta yatıyor

Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlara zam farklarının ödeme tarihleri netleşti. SSK emeklileri 6 Şubat'ta, Bağ- Kur emeklileri de 7 Şubat'ta zam farklarını alacak. En düşük emekli işçi aylığı 11 bin 366 lira oldu. 10 BİN LİRA Emeklilere refah payına ilişkin yasal düzenleme dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49.25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zam farklarını ödeme takvimini açıkladı.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Işıkhan, Ocak 2024 itibariyle yüzde 49.25 oranında yükseltme yapılan SSK, Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutaklarını ödemeye başlayacaklarını belirterek, "Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. BAĞ-KUR kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek" dedi. SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024 itibariyle 11.68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam alacak. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıkarken 3 bin 750 lira fark yatacak. Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın 29 bin 850 lira olacak. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Bu yıl emeklilik başvurusu yapanlar da aylıklarını yüzde 49.25'e çıkarılan zam oranı yansıtılarak alacak.