Türk doğaltaş sektörü İngiltere pazarına açıldı

Türk doğal taşlarının uluslararası projelerde daha fazla yer alması için pek çok pazarlama çalışmasını uzun yıllardır sürdüren, doğal taş ihracatında Türkiye lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği, İngiltere pazarına bir çıkarma daha yapacak. Dünya ekonomilerinde yaşanan resesyon, Türkiye'deki yüksek enflasyonist ortam ve düşük döviz kurları nedeniyle Türk doğal taş sektörünün 2023 yılında ihracatta yüzde 7,6'lık düşüş yaşadığını ve 2 milyar 96 milyon dolardan, 1 milyar 936 milyon dolara gerilediği bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, yoğun bir tanıtım ve pazarlama sürecine girdiklerini dile getirdi. Birlik, 6-8 Şubat tarihlerinde Londra'daki Surface Design Show Fuarında, Amerika, İngiltere ve Türkiye'de çalışma yapan tanınmış mimar Gökhan Karakuş'u ziyaretçilerle iki panelde buluşturacak.