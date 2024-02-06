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Haberler Ekonomi Bakan Fatih Kacır’dan Aydınlı üreticilere tebrik

Bakan Fatih Kacır’dan Aydınlı üreticilere tebrik

HABER MERKEZİ
Bakan Fatih Kacır’dan Aydınlı üreticilere tebrik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aydın memecik zeytinyağı ile Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ürün sayısının 20'ye ulaştığını bildirdi. Kacır, bir taraftan yerel değerleri ulusal bazda korumaya ve kayıt altına almaya devam ederken AB nezdinde yapılan coğrafi işaret tescilleriyle de Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve lezzetlerini uluslararası arenada tanıtmaya devam ettiklerini belirtti. Kacır, "AB nezdinde 3 coğrafi işaretli ürüne sahip Aydın ilimizdeki üreticilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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