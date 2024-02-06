Depremzedelere bireysel kargo gönderisinde indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürlüğü'nün deprem bölgesindeki gönderilerde 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında yüzde 30 indirim kampanyası başlattığını bildirdi. Asrın felaketinde zarar gören illerde ticaret hayatının canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlaması için PTT Genel Müdürlüğü eliyle yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Uraloğlu, "6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uyguluyoruz" dedi.