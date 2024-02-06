Son dakika canlı altın fiyatları 6 Şubat Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasının gecikebileceğine yönelik endişelerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.
ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin sıcak kalmayı sürdürdüğünü gösterirken, bu durum enflasyonla mücadelenin öngörülünden daha uzun sürebileceğine yönelik fiyatlamaları güçlendiriyor.
Söz konusu endişelerin tahvil piyasalarında satış baskısının artmasına neden olduğunu ve yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırdığını aktaran analistler, para piyasalarında oluşan fiyatlamaların yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.