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Haberler Ekonomi Son dakika canlı altın fiyatları 6 Şubat Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Son dakika canlı altın fiyatları 6 Şubat Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Son dakika altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? Yarım altın kaç TL? soruları merak ediliyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,37 düşüşle 1989 liradan tamamladı. Peki altın bugün ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? İşte 6 Şubat canlı altın fiyatları...

AA
Son dakika canlı altın fiyatları 6 Şubat Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Dün altının gram fiyatı, günü yüzde 0,37 düşüşle 1989 liradan tamamladı. Altın yatırımcısı fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 6 Şubat Salı canlı altın fiyatları...

Son dakika canlı altın fiyatları 6 Şubat Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altının gramı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1993 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 primle 2 bin 28 dolar seviyesinde dengelendi.

Son dakika canlı altın fiyatları 6 Şubat Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasının gecikebileceğine yönelik endişelerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin sıcak kalmayı sürdürdüğünü gösterirken, bu durum enflasyonla mücadelenin öngörülünden daha uzun sürebileceğine yönelik fiyatlamaları güçlendiriyor.

Söz konusu endişelerin tahvil piyasalarında satış baskısının artmasına neden olduğunu ve yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırdığını aktaran analistler, para piyasalarında oluşan fiyatlamaların yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Son dakika canlı altın fiyatları 6 Şubat Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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