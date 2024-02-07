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Haberler Ekonomi 1 yılda 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

1 yılda 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

KAZIM YÖRÜKCE
1 yılda 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı
İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'da 2023 yılının ihracat rakamları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan rakamlara göre Aydın'ın 2023 yılındaki ihracatı 1 milyar 661 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi illerinden olan Aydın, 12 aylık performansıyla 2023 yılı sonunda 1 milyar dolar sınırını geçen iller arasında yer aldı. İklimlendirme, madencilik, otomotiv yan sanayi ve tarım sektörlerinin ihracatını karşılayan Aydın, 2023 yılını 1 milyar 661 milyon dolarlık ihracat tutarıyla geride bırakırken, aynı yıl 638 milyon dolar ithalat yaptı.
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