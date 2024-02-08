Bolat: 2023 yılında ihracat rekoru kırdık

"İSTANBUL Fashion Connection Fuarı" açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, "2022 yılında yüzde 11.4 , 2023 yılında yüzde 5 buçuk, inşallah bu yıl da ilk 9 ayda yüzde 4.7 büyümeyi başarmış bir ülke olarak milli gelirimizi yılın ilk 9 ayı sonunda 1 trilyon 75 milyar dolara çıkarmayı ve kişi başı milli gelirimizi de 12 bin 500 dolara çıkarmayı başardık. İhracatımız 2023 yılında dünya ihracatında ve ithalatındaki gerilemeye rağmen Türkiye olarak yüzde 0, 64'lük bir artışla 256 milyar dolara ulaştırdık. Bu da cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti" diye konuştu.