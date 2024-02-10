Başvurular 15 Şubat’ta başlayacak

Evleneceklere 150 bin lira kredi verilmesi uygulamasından yararlanma kriterleri belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını, çiftlere "evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma" şartı getirdiklerini açıkladı. Göktaş, katıldığı "Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu" programında Aile ve Gençlik Fonuna başvuru şartlarını açıkladı. Evlilik kredisi için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınacağını belirten Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin, Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

2 YILI GERİ ÖDEMESİZ

Deprem bölgesindeki illerin pilot il olarak seçildiğini hatırlatan Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz" dedi. Göktaş, başvuruların Bakanlığın "aile. gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtti. Göktaş, diğer başvuru şartlarının da yakında açıklanacağına dikkat çekerek, "Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik" dedi.