Daha fazla yatırım ve fon akışı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırım ortamını iyileştirmek için büyük gayret sarf ettiklerini söyleyerek, "Bu yıl gelişmekte olan ülkelere yönelik artması beklenen sermaye akımlarından, Türkiye hak ettiği payı alacaktır. Ülkemize gerek finansal alanda gerek doğrudan yatırımlar şeklinde daha fazla yatırım, fon akışı sağlanacaktır. Bunun emarelerini şimdiden görüyoruz" dedi. Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katıldı. Programda, Yılmaz'ın yanı sıra Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Aklybek Japarov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve iki ülke kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları yer aldı. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında, ekonominin son 13 çeyrekte aralıksız şekilde büyüme kaydettiğini, bu büyümenin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 5,9 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yılmaz, ilk 9 aylık ortalama büyümenin yüzde 4,7 oranına ulaştığını söyleyerek, son çeyrek verilenin bu ay sonu itibarıyla ortaya çıkacağını aktardı