Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 4 yıllık stratejik planda "tarımda ürün arz güvenliğinin sağlanması" temel hedefler arasına alındı. Stratejik plana göre sözleşmeli üretimin kontrolü ve planlanması yapay zeka ve uydu görüntüleme sistemleri tarafından yapılacak. İklim değişikliği karşısında dayanıklı bitki ve hayvan türleri yetiştirilecek. Fiyat dalgalanmaları kontrol altına alınacak. "Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Plan" da 7 amaç, 32 hedef ve 153 performans göstergesi belirledi. Tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanması ile sürdürülebilir üretimle fiyat değişimlerinin kontrol altına alınması amaçlanıyor