  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TİCARET BAKANLIĞI 328 PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

TİCARET BAKANLIĞI 328 PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

Ticaret Bakanlığı 88 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 240 Sözleşmeli Destek Personeli olmak üzere toplam 328 sözleşmeli personel alımı yapacak. 1 Şubat tarihinde başlayan başvurular için 12 Şubat son gün olarak paylaşıldı. Peki Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
TİCARET BAKANLIĞI 328 PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 88 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 240 Sözleşmeli Destek Personeli olmak üzere toplam 328 (üç yüz yirmi sekiz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Personel alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki bakanlığın personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte yanıtı...

TİCARET BAKANLIĞI 328 PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞARTLARI
1. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
ç) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu, tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
e) Tercih edilecek pozisyona göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak
,f) Tercih edilecek pozisyon için özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak.

TİCARET BAKANLIĞI 328 PERSONEL ALIYOR! İşte başvuru ekranı...

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
2. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
3. Yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmeyecek olup ilgili pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA