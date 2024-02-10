Türk Eximbank’ta sermaye artırımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl temmuz ayından bu yana ihracatın desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'ın sermayesini üçüncü kez artırma talimatı verdiğini bildirdi. Şimşek, Türk Eximbank'ın sermaye yapısının güçlendirilmesi ve ihracatçıların finansman imkanlarının artırılmasına yönelik adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Türk Eximbank'a geçen yıldan beri yapılan sermaye artışlarına dikkati çeken Şimşek, bu kapsamda ihracatçıların finansmana erişimini güçlendirmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı günlük reeskont kredi limitinin 10 kat artışla 3 milyar liraya yükseltildiğini anımsatarak reeskont limitlerinde ihtiyaca göre artışın süreceğini söyledi.