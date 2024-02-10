Yumaklı: Teknolojiyi tarımda kullanmalıyız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Yumaklı, "Hayatımızın tamamına dokunacak teknolojiyi, üretimlerimizi ya da faaliyetlerimizi verimli şekilde gerçekleştirmek üzere kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Teknolojinin tarım sektöründe de yoğun kullanılması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "İklim değişikliği sebebiyle tohum teknolojisini geliştirmemiz gerekiyor.

ORMAN YANGINLARI

Orman yangınlarında bugün bir teknolojiyi kullanıyoruz. Orman yangınlarına ya da herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları teknolojiyle öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerekiyor. Su ile ilgili de mutlak surette suyun verimli kullanılmasıyla alakalı teknolojileri geliştirmek gerekiyor" diye konuştu.Yumaklı, ülkede teknoloji üretebilecek genç beyinlerin, yetenekli ve dinamik mühendislerin olduğuna işaret ederek, "Tarım ve ormancılık başta olmak üzere hayatımızın tamamına dokunacak teknolojiyi, üretimlerimizi ya da faaliyetlerimizi verimli şekilde gerçekleştirmek üzere kullanmaya devam edeceğiz" dedi.