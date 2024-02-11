“Beyaz et ihracatında dünyada beşinciyiz”

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker "Beyaz et ihracatında dünya beşincisiyiz. Yumurta ihracatında da dünya üçüncüsüyüz. Türkiye çok önemli bir noktada" dedi.

Türkiye'nin 10 bin 300 işletme ve yaklaşık 20 bin kümes ile bölgesinin önemli kanatlı üretim merkezi olduğunu belirten Türker, sektördeki gelişmenin ülkenin ihracatını da arttırdığını söyledi. Türkiye'nin dünyada tavuk eti üretiminde 9, yumurtada ise 10. sırada yer aldığına belirten Türker, "Yani et ve yumurtada Türkiye, üretim ve ihracatta çok önemli bir noktada" dedi.