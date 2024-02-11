Erkunt Traktör tereciye tere satıyor

Erkunt Traktör olarak 2007 yılında ArmaTrac markasıyla ihracata başladıklarını hatırlatan Saylan, "Şu anda Traktörün anavatanı konumundaki İngiltere ve Almanya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bir nevi tereciye tere satıyoruz diyebiliriz. Sırbistan'da ise pazar lideriyiz. 2018 yılında sektörde bir ilki başararak, Türkiye'den yurt dışında üretilmek üzere lisans veren ilk traktör markası olduk. Erkunt'un lisansörü Giad, Sudan'da kurulu olup Afrika'nın en büyük üretim tesislerinden birisi konumuna geldi. Böylece 19 COMESA ülkesinin kapısı da Erkunt markalı traktörlere açıldı.

Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, traktörün anavatanı sayılan İngiltere ve Almanya'ya ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erkunt Traktör, üretiminin yüzde 25'ini, toplamda 35 ülkeye ihraç ediyor. Ayrıca, traktörün tamamlayıcı ürünü olan tarım ekipmanları konusunda 38 yılı aşkın süredir Türk tarımına hizmet eden ve yanında 36 ülkeye ihracat yapan lider bir marka olma özelliğini koruyan Hisarlar Tarım Makineleri'nin, üretim ve satış - pazarlama faaliyetlerini de başarıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

2024'TE İHRACAT HEDEFİ

2024 yılında iç piyasanın enflasyon ve maliyet artışları gibi nedenlerle küçüleceğini tahmin ettiklerini kaydeden Tolga Saylan, "Traktör sektöründe, 2023 yılında bir rekora imza atılarak, son 50 yılın en yüksek satış adedine ulaşıldı ve 77 binden fazla traktör satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl talep olarak bir sıkıntımız yoktu. Ancak, pandemi sürecinde başlayan ve etkisini hala sürdüren yedek parça sıkıntısı nedeniyle traktör arzında bir azalma oldu. Buna rağmen Erkunt olarak, yurt içi ve yurt dışına geçtiğimiz yıl toplamda 6 bin civarında traktör satışı gerçekleştirdik. 2023'ün ikinci yarısından sonra uygulanan sıkı ekonomi politikalarıyla yeni bir döneme girdik. Yurt dışı markamız ArmaTrac ile bu yıl ihracata daha çok odaklanmayı hedefliyoruz. Traktör satışlarımızın da geçtiğimiz yılla aynı seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.