"Gram altın ekimde 3 bin TL olacak"

ALTIN ve Yatırım piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında yaşanacak büyük hareketlilik için tarih verdi. Memiş, altına yatırım yapacak vatandaşlara kritik uyarı yaptı. İslam Memiş, gram altının şubat ve martta ne durumda olacağını açıkladı. Gram altında yaşanan hareketliliğe dikkat çeken, Memiş, "resmi kur üzerinde 2000'ın üzerinde bir kırılma yaşanırken, serbest piyasada ise 2055-2065 TL seviyelerinde gram altın işlem gördüğünü belirtti. Yükseliş trendinin devam edeceğini ve bu haftanın fırsatlarla dolu olduğunu söyleyen Memiş, şubat ayında 2090, mart ayında ise 2150 TL seviyelerine ulaşılmasının hedeflendiğini bildirdi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

YAZ aylarında gram altının 2500- 2700 TL, yılın son çeyreğinde ise 3000 TL'yi görebileceğini açıkladı. Gram gümüşün 22.73 TL seviyesinde olduğunu belirten Memiş, geçen hafta 22 TL'ye kadar geri çekilme yaşandığını hatırlattı. Bu yıl içinde 32 TL'ye kadar bir yükseliş beklentisinin devam ettiğini ifade ediyor ve uzun vadeli bir strateji izlemenin önemine vurguladı.