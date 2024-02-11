  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İncirden Aydın’a 300 milyon dolar

İncirden Aydın’a 300 milyon dolar

KAZIM YÖRÜKCE
İncirden Aydın’a 300 milyon dolar
AYDIN Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın'ın kuru incir ihracatından 300 milyon dolar gelir elde ettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 483 bin tonluk kuru meyve ihracatı karşılığında, Türkiye'ye 1,6 milyar dolar gelir sağlandı. Kuru meyve ihracatı sektöründe liderliğini sürdüren Türkiye'nin ihracatının 1,14 milyar dolarlık kısmı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıdan elde edildi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının toplam payı yüzde 29, kuru kayısının yüzde 25 ve kuru incirin de yüzde 17 oldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA