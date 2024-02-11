İncirden Aydın’a 300 milyon dolar

AYDIN Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın'ın kuru incir ihracatından 300 milyon dolar gelir elde ettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 483 bin tonluk kuru meyve ihracatı karşılığında, Türkiye'ye 1,6 milyar dolar gelir sağlandı. Kuru meyve ihracatı sektöründe liderliğini sürdüren Türkiye'nin ihracatının 1,14 milyar dolarlık kısmı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıdan elde edildi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının toplam payı yüzde 29, kuru kayısının yüzde 25 ve kuru incirin de yüzde 17 oldu.