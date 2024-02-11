Organik ürünlerde yeni hedef : 2 milyar dolar

EGE Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin organik ürünlerde çiftçi sayısında Avrupa'da 4. konumda bulunduğunu, ihracatta da 1 milyar dolar sınırını geride bıraktığını belirterek, orta vadede yeni hedefin 2 milyar dolar olarak belirlendiğini kaydetti. Işık, organik ürünlerde dünya genelinde artan taleple Türkiye'nin tarımdaki potansiyelini organik sektöründe de gösterdiğini ifade etti. Organik üretime 1980'lerin sonunda başlayan Türkiye'nin gelinen noktada önemli bir tecrübeye ulaştığını aktaran Işık, ülke genelindeki 7 bölgede yaklaşık 311 bin hektar arazide 53 bin çiftçinin organik sertifikalı üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Üretici sayısı bakımından Avrupa'da 4, dünyada 13'üncü sırada yer aldıklarını kaydeden Işık, 268 çeşitte organik sertifikalı üretim yapıldığını kaydetti.