Otomobil ehliyetiyle motosiklet sürülebilecek

KARAYOLLARI Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, B sınıfı sürücü belgesiyle ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç A1 sınıfı sürücü belgesiyle sürülen motosikletler de kullanılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek. "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranacak.