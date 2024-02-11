Şarj cihazları artık tek tip olacak

TÜKETİCİLERİN her telefon ya da tablet aldıklarında ihtiyaçları olsun ya da olmasın kutu içeriğinde satılan, eski cihazlarına uyum sağlamayan bir girişe sahip şarj cihazları artık tarihe karışıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Ortak Şarj Cihazı Düzenlemesi'ne uyum kapsamında çalışmalarını tamamladı. Buna göre Avrupa gibi Türkiye'deki üreticiler de 28 Aralık 2024'ten itibaren üretecekleri cep telefonları, tabletler, giyilebilir cihazlar, taşınabilir oyun konsolları, klavye ve mouse gibi cihazlar için ortak bir teknolojiye sahip şarj cihazları geliştirecek. Ortak şarj portu olarak USB-C seçildi. Bu kapsamında üye ve müzakere sürecindeki ülkeler de üretimlerini buna göre şekillendirecek. Diz üstü bilgisayarların ortak şarj cihazına geçişleri 2026 yılında olacak.