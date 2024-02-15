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Kruvaziyer turizminde gemi ve yolcuda artış

HABER MERKEZİ
Kruvaziyer turizminde gemi ve yolcuda artış
TÜRKİYE'DE, 2023'te 19 limana uğrayan kruvaziyer sayısı, önceki yıla göre yüzde 20 artışla 1192, yolcu sayısı yüzde 52,6 artışla 1 milyon 542 bin 522 oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre geçen yıl Antalya, Bodrum, Çanakkale, Çeşme, Dikili, Fethiye, Göcek, İstanbul, İzmir, Kaş, Kuşadası, Marmaris, Samsun, Sinop, Trabzon, Ünye limanlarına kruvaziyerler yanaştı. 19 limana demir atan 1192 kruvaziyerle 1 mil yon 542 bin 522 yolcu seyahat yaptı.
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