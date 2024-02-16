Evlilik kredisinde başvurular başladı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları dün başladı. Yeni evlenecek gençlere verilecek 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot il olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılıyor. Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması, resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor.