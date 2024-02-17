Konut satışlarında sert düşüş yaşandı

TÜRKİYE genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde %17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya, 4 bin 131 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalarak bin 59 oldu. İzmir'de Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,8 azalarak artarak 32 oldu.