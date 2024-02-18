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Haberler Ekonomi Su verimliliği için seferberlik başladı

Su verimliliği için seferberlik başladı

HABER MERKEZİ
Su verimliliği için seferberlik başladı
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Su Verimliliği Seferberliği'ni başlattıklarını bildirdi. Dünya Su Konseyi 86. Guvernörler Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde, Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon ve çeşitli ülkelerden temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Yumaklı, su kaynaklarını iyi yönetmenin geçmiştekinden daha önemli hale geldiğini belirterek "Suyumuza Sahip Çıkalım temasıyla her bir paydaşımızı ve bütün su kullanıcılarını, çalıştaylar, eğitimler, farkındalığı artırıcı yayınlar gibi etkinliklerle bu konunun farkında olmaya davet ediyoruz" dedi.
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