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Haberler Ekonomi 8 bin sözleşmeli personel alınacak! Bakan Göktaş duyurdu! Başvuru şartları, tarihi...

8 bin sözleşmeli personel alınacak! Bakan Göktaş duyurdu! Başvuru şartları, tarihi...

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" dedi.

HABER MERKEZİ
8 bin sözleşmeli personel alınacak! Bakan Göktaş duyurdu! Başvuru şartları, tarihi...

Türkiye'nin deprem bölgesindeki destek çalışmalarını artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önemli bir adım attı. Göktaş, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun hızla toparlanabilmesi için 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

8 bin sözleşmeli personel alınacak! Bakan Göktaş duyurdu! Başvuru şartları, tarihi...

8 BİN SÖZLŞEMELİ PERSONEL ALIMI!

Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 8 bin sözleşmeli personel alınacak. Açıklama, Bakan Göktaş'tan geldi.

8 bin sözleşmeli personel alınacak! Bakan Göktaş duyurdu! Başvuru şartları, tarihi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz." dedi.

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