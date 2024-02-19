GHO’dan 2024’te yeni ofis atağı

İzmir merkezli Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı'nın (GHO) Kurucusu Hasan Can Çalgır, güçlendirdikleri hizmet altyapısıyla 2024 yılında yurt genelinde yeni ofislerle büyümeyi sürdüreceklerini söyledi. Ege Bölgesi ağırlıklı olmak üzere; yeni ofislerle hizmet ağlarını güçlendireceklerini belirten Çalgır, "İzmir'de Foça, Dikili, Buca, Güzelbahçe ayrıca, Muğla Merkez, Marmaris ve Antalya'da ofisler açacağız. Bunun için yeni bir franchise direktörünü görevlendirdik. Bu konuda bize gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Barınma ihtiyacı ötelenebilecek bir konu değil. Talepler gelmeye devam ediyor" diye konuştu.