Gıda sektöründe Türkiye pazarı, dünya ile buluştu

Fuarcılık sektörünü Antalya'dan dünya pazarı ile buluşturan Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi (ANFAŞ), Anadolu Aşçılar Federasyonu Başkanı (ANFED) Tamer Özkan, Türkiye Gastronomi Platformu Yöneticileri Özlem Mekik ve Akif Budak, partnerliğinde 30'uncu defa kapılarını açtı. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuara gösterilen yoğun ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu yıl açılışımızda bir müjdeyi de kamuoyu ile paylaştık. Dünyanın en büyük fuar şirketlerinden Köln Messe Anuga ile 2025 yılı itibarı ile bir yola giriyoruz. Almanya ve Türkiye pazarını dünya ile buluşturacağız" dedi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen fuara farklı üniversitelerden gelen öğrenciler de sektörü yakından tanıma imkanı oldu.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Fuara gelen ziyaretçiler ile katılımcıları, gıda ve içecek sektöründe bir amacın etrafında buluşturduklarını da dikkat çeken Ali Bıdı, "Fuarımız, sektör profesyonellerini bir araya getirirken, tüm paydaşlarımıza yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlama fırsatı da sunduk. Katılımcı firmalarımıza yeni ihracat kapılarını açtık. Fuarlar ihracatın görünmeyen kapısıdır. Şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkısı çok büyük. Tüm dünyayı buraya davet ettik, bu fuarlar bizim değil Antalya'nın. Antalya'yı tüm dünyaya tanıtıp alıcıyla satıcıyı bir araya getirdik" dedi.

Denizli'de 4. kuşaktan Burhan Sabanoğlu'nun hizmetini sürdürdüğü Et Ala, beğeni topladı.

ÜNLÜ ŞEFLER KATILDI

Fuar bünyesinde, Türkiye Gastronomi Platformu desteği ile düzenlenen workshoplarda Türkiye'nin önemli şeflerinden Özlem Mekik, Hazer Amani, Doğa Çitçi, Eyüp Kemal Sevinç, Rafet İnce, Murat Aslan, Yıldız Öz Samaha, Soner Kesgin, Selim Yeşilpınar, Bedrettin Aydoğdu, İzzettin Oral, Erkan Yeşil, Hamza Alkan yer alarak Türk mutfağının lezzetli menülerinin tariflerini katılımcılar ile paylaştı. 'Akdeniz Bölgesi Tedarik Yönetimi', 'Küresel Dünyada Atıksız Mutfak Yönetimi', 'Geleneksel Markaların Başarı Hikayeleri', 'Gastronomide Yeni Akım İşletmecilik Anlayışı', 'Türk Markalarının Ulusal Pazardaki Konumlanma Serüvenleri', 'Küresel Düşün Yerel Hareket Et', 'Altın Portakal Belgeseli', 'TV Dünyası ve Gastronomi İlişkisi', 'Gastronomi Turizmine Değer Veren Medya Mensupları', 'Turizm Sektöründe Sağlıklı Yeme- İçme Standartları', 'Türk Turizminde Gastronominin Yeri', 'Unesco'ya Giren Şehirlerin Başarılı Şefleri', 'KKTC Mutfağı ve Türk Mutfağı Arasındaki İlişki', 'Anadolu'da Gastronomi ve Aşçılık Eğitimi' başlıklı oturumlarda 100'e yakın sektör profesyoneli bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Fuara katılarak stantları inceleyen Yeni Asır İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk, vegan ürünlerinde sektörün en büyük yöresel Türk mutfağı markası olan Ziyafe Restoranlar Zinciri sahibi Salim Yiğit'ten bilgi aldı.

FUARA YOĞUN KATILIM

Fuar katılımcılarının büyük ilgi gösterdiği, "Turizm Sektöründe Yeme İçme" başlıklı panelde konuşma yapan Prof. Dr. Ünsal Aydın, sağlıklı olmanın ön şartının sağlıklı beslenmek olduğunu dile getirerek, gıda sektörü profesyonellerinin daha sağlıklı ürünleri insanlarla buluşturmak için çabalamaları gerektiğini söyledi.