Şehir Hastanesi şifa dağıtıyor

Yaklaşık 3.5 ay önce hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenini geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Ege Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olan 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi'nde hasta yakınlarına ücretsiz olarak Aile Oteli'nde konaklama imkanı da sunuluyor.

HASTA YAKINLARINA AİLE OTELİ

Başhekim Orhan Gökalp yönetimindeki hastanede 16 Ekim 2023'ten bugüne 3.5 ayda 486 bin hasta polikliniklerde, 84 bin hasta acil serviste ayaktan tedavi gördü. 14 bin hasta ise yatarak tedavi görürken, 25 bin ameliyat gerçekleşti. 367 yoğun bakım yatağı mevcut hastanede diyaliz, fizik tedavi, endoskopi- kolonoskopi, bronkoskopi ve yanık ünitelerinin yanı sıra organ doku nakil birimi de bulunuyor. Fizik tedavisi ünitesinde günlük ortalama 350 hasta tedavi görüyor. 20 Kasım'da açılan Aile Oteli'nde bugüne kadar geçen 2.5 aylık sürede 175 hasta yakını misafir edildi. Hastane binasının 11. katında yer alan "Aile Oteli", 18 odadaki 40 yatağıyla hasta yakınlarına ücretsiz hizmet sunuyor. Burada kalan hasta yakınlarına günde 3 öğün ücretsiz yemek veriliyor. Hasta yakınlarının yemek ihtiyaçlarının yanı sıra otelde kütüphane, çamaşırhane ve sosyal alanlar da bulunuyor. İzmir Şehir Hastanesi'ndeki Aile Oteli'nde kalan hasta ve hasta yakınlarını Yeni Asır'a konuştu. Hastanede kanser tedavisi gören Selma Bilgin, "31 yıl sonra annelik sevinci yaşadım. Şu anda oğlum 16 yaşında. Bergama'da yaşıyorum. Kanser tedavisi görüyorum. 20 gündür Aile Oteli'nde kalıyorum. Çok memnunum" dedi.

DEPREMZEDE ANNE VE KIZI

Müzeyyen Tekbaş, "Kızımın rahatsızlığı nedeniyle Balıkesir'den kanser tedavisi için geldik. Kızımla birlikte 10 gündür Aile Oteli'nde kalıyoruz. Çok iyi bir hastane. Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapusuyu Köyü'nde geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta depremi yaşadık. Binamız ağır hasar aldı. Bütün eşyalarımız zarar gördü. Devletimiz olmasaydı biz perişan olurduk. Devletimizin deprem bölgesinde çok yardımları oldu. Burada da devletimizin yaptığı hastanede güvenle kalıyoruz" dedi. Kanser tedavisi gören 3 çocuk annesi Dilek Karabaş (38) , "10 gündür annemle birlikte İzmir Şehir Hastanesi'ndeyiz. Geçen sene Hatay'daydık. Depremi yaşadık. Konteynır ve çadırda kaldık. Evlenince Balıkesir'e taşındık. 2021'de ilik nakli oldum. İlik kanserini yendim. 2 sene sonra yeniden nüksetti. Burası 5 yıldızlı otel konforunda. Çok rahat ettik" dedi.

Fabrika işçisi Recep Uslu (56), "Eşim Duygu Uslu 41 yaşında. Benimle aynı fabrikada çalışıyor. 1 çocuğumuz var. Eşim burada beyin ameliyatı oldu. Şu an yoğun bakımda. Eskiden beri eşimin baş ağrısı vardı. Biz de buradaki beyin cerrahına muayene olmak için Bursa Kemalpaşa'dan geldik. Burada teşhis kondu. Kan yollarında tıkanıklık varmış. 30 gündür yoğun bakımda. İzmir Şehir Hastanesi'ne ilk kez geldik. Bedava kalıyoruz. Günde 3 öğün yemek veriyorlar. Allah devletimizden razı olsun" dedi.