Serbest Bölgeler ihracat üssü oldu

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye'deki 19 serbest bölgenin üyeliği ile kurulan SEBKİDER ortaklığında, serbest bölgelerin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomisindeki rolünü ve stratejik vizyonunu belirlemek için, Antalya'da "Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Serbest Bölgeler Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç ve 19 serbest bölgenin yöneticileri katıldı. SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Kılınç, 2023 yılında yaklaşık 31 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi ve 13 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile serbest bölgelerin Türkiye'nin üretim, istihdam ve katma değeri yüksek ihracat üsleri haline geldiğini belirtti.