“Turizmde yerel unsurlar ile teknoloji buluşmalı”

POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, dünyanın tanınan turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'da, sektörün gerçek potansiyeline ulaşması için yerel unsurlarla teknolojik gelişmelerin buluşması gerektiğini söyledi. Bodrum'un turizmde bir adım öne çıkması için, güneş, kum ve deniz gibi temel unsurların haricinde artık yeni şeyler söyleme zamanının geldiğini dile getiren Girgin, yerel zenginliklerin yapay zeka destekli uygulamalarla tanıtılmasının önemini vurguladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum turizmine yeni bir soluk ve vizyon gerektiğine dikkat çeken Yiğit Girgin "Bodrum'un turizm potansiyelini daha da geliştirmek mümkün. Teknolojik gelişmelerin turizm sektörüne entegrasyonu da turizm potansiyelini artırabilir" dedi.