10. IFW’den İBB’ye sitem

Bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek olan IFW-İzmir Fashion Week (İzmir Moda Haftası) ile ilgili basın toplantısı yapıldı. Etkinliğin ev sahibi Hyatt Regency İzmir İstinyePark'ta IFW kurucusu ve Rönesans Ajans Sahibi Akif Örük öncülüğünde düzenlenen toplantıya, defilesi yapılacak olan modacılar, firmalar ve sponsorlar katıldı. IFW'ye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek alamadıkları için sitemde bulunan Örük, "Biz 10 yıldır İzmir için sürdürülebilen bir organizasyon yapıyoruz. Kentin önemli etkinliklerinden biri olan moda haftasına birçok firma ve tasarımcımız destek sağlarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir şekilde yanımızda olmaması çok acı. Geçen sene de yardım etmemişlerdi. Etkinliğin duyurulması için billboard desteği istediğimizde bile bize 'Sonra gelin' dediler. Çok üzücü bir olay" dedi.