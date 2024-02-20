ASELSAN Kanada’ya IHA kamerası satacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırmasını ve yerli İHA kameralarında gelinen son aşamayı değerlendirdi. Dünyada 3 tank ekolü olduğunu (Alman, Rus ve Amerikan) ve ASELSAN olarak tamamını modernize edecek kabiliyete ulaştıklarını ifade eden Akyol, bundan sonraki hedeflerinin insansız kule ve daha yetkin kendini koruma sistemleri olacağını açıkladı. Kanada'nın haksız ambargosundan sonra CATS'i geliştirdiklerini ve bugüne kadar ihracatı yapılan ülke sayısının 10'u aştığını belirten Akyol, teslim edilen CATS kamera sayısının 178'i geçmiş durumda olduğunu söyledi. Akyol, ASELFLIR-500'ün her kanalda muadillerinden yüzde 20-30 daha iyi performans gösterdiğini ve lazer işaretleme menzili açısından çok hassas bir kabiliyete ulaştığını ifade etti.