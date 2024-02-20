DSİ’den Manisa’ya 21 yılda 187 tesis

Manisa'nın Türk tarımının göz bebeği olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Şehzadeler kentinde 19.71 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, 187 tesisi vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi. Manisa'yı Türk tarım sektörünün başkenti yapabilmek için 21 yıl önce başlattıkları projelerin artık meyvelerini vermeye başladığını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Son 21 yılda kent genelinde 19,71 milyar liralık yatırım yaptık" diye konuştu.