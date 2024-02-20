Gümrük kaçakçıları kapan ile yakalanacak

Ticaret Bakanlığının yakın zamanda uygulamaya koyduğu proje kapsamında kullanılan "kapan (gentsis)" cihazıyla insan başta olmak üzere, uyuşturucu ve silah gibi kaçakçılık türleriyle daha etkin mücadele ediliyor. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yasa dışı ticaretin modern yöntemlerle engellenmesi ve kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılmasına yönelik birçok proje uygulamaya konuluyor. Projeye adını veren cihazla, taşımacılıkta kullanılan araçlardaki eşyaların, transit rejim hükümlerine aykırı olarak yurt içinde bırakılmasına veya eşyanın değiştirilmesine engel olunuyor. Proje kapsamında 425 cihazın gümrük idarelerinde kullanılmasına başlandı.