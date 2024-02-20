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Haberler Ekonomi İhtiyaç sahibi ailelere şubatta 872,4 milyon lira ödeme yapıldı

İhtiyaç sahibi ailelere şubatta 872,4 milyon lira ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayında 872,4 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.

İHA
İhtiyaç sahibi ailelere şubatta 872,4 milyon lira ödeme yapıldı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına ilişkin 872,4 milyon lira SED ödemesi yaptık. Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz."

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