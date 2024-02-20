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Haberler Ekonomi Pamukkale’de dev yatırımlara devam

Pamukkale’de dev yatırımlara devam

SEBAHATTİN ALP
Pamukkale’de dev yatırımlara devam
Pamukkale Belediye Başkanlığı için partilisi Avni Örki'den görevi devralmaya hazırlanan Halil Pekdemir'in Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı, şölene dönüştü. Pekdemir, "Dev yatırımlarla yola devam" dedi. İl Özel İdaresi ile Denizli'nin dört bir yanında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, "O dönemde Denizli'de adım atmadık köy, belde bırakmadık. Özellikle kırsalda çok kıymetli eserlere imza attık. Geçmiş dönemdeki tecrübelerimizi de kullanarak, Pamukkale'de devralacağımız bayrağı çok daha yüksek noktalara taşıyacağız. Bu noktada Pamukkalemize var gücüyle hizmet eden Hüseyin Gürlesin ve Avni Örki başkanlarımız ile bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah onların hizmetlerini daha da geliştirecek, tüm mahallelerimizde dev yatırımlarla yola devam edeceğiz" diye konuştu.
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