Ayakkabıda sahtecilik engellenecek

Ticaret Bakanlığı, ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması için sahte-taklit ayakkabı üretim ve satışına karşı denetimlere ağırlık verileceğini bildirdi. Yapılan tespitlere göre, son yıllarda tüketici hakem heyetlerine ayakkabı ürünleriyle ilgili şikayetlerde artış görüldü. Küresel markaların taklitleri olan sahte markalı ayakkabıların üretiminin yanı sıra hem perakende hem internet yoluyla satışının yaygınlaşması da şikayetleri artırdı. Bu durumun, Türkiye ayakkabı sektöründeki işletmelerin ve yerli markaların rekabet gücünü olumsuz etkilediği, kayıt dışılığa, vergi kayıplarına ve kayıt dışı istihdama yol açtığı tespit edildi.