Bodrum’a 100’den fazla kruvaziyer gemisi bekleniyor

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'a 2024 yılında, 100'den fazla kruvaziyer gemisiyle 100 binden fazla, hava yoluyla da 1 milyonun üzerinde turist gelmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu yıl Nisan ayından itibaren Bodrum'a yolcu gemilerinin gelmesi beklenirken Ömer Faruk Dengiz, "Ocak ayından itibaren ilgili havayolu firmalarıyla uçuş planlamaları yapıldı. 26 Mart'tan sonra yoğunluğun olacağını düşünüyoruz. Özellikle bu yıl da yolcu gemileriyle ABD ağırlık turist gelmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul Gala Port'tan da yolcu çıkışları yapılıyor. Aksilik olmazsa bu yıl satışların iyi olacağını tahmin ediyoruz" dedi.