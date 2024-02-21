Çırak bulamayan esnaf çocuğunu yetiştiriyor

İzmir'de sanayi esnafı, mesleklerini öğretecek çırak bulamamaktan dert yakınıyor. Esnafın en büyük sorununun 'çırak' bulamamak olduğunu ifade eden ustalar, bu nedenle birçok meslek dalının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, çırak açığını kapatmak için artık kendi çocuklarını yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

30 SENELİK SORUN

Bornova'daki 3. Oto Sanayi Sitesi Eski Başkanı Bülent Akşakar, "Şu anda çırak bulma sorunu çok büyük bir aşamada. Sanat okullarında uygulanan '4 + 4 + 4' sistemi ile öğrenci, eğitiminin son 4 senesini esnafın içerisinde çalışarak, bizlerin vereceği başarı raporlarıyla dönemini bitirecekti. Bu öğrencilerin maaşlarını devlet verecek ve sigortalarını da ödeyecek; fakat biz de onlara bir bahşiş verdiğimiz takdirde bu durumun daha yaygın hale geleceğini düşünüyorum. 30 seneden beri bu sorun devam ediyor. Durum böyle devam ederse sanayi esnafı kapanmak durumunda kalır. Devletimizin ve sanat okullarımızın bu işi düşünüp, bir masaya yatırıp bunun için bir çalışmalar yapmalarını ve teşvikte bulunmalarını istiyoruz" dedi. Oto boyacı olarak uzun yıllardır çalışan, çırak bulamadığı için oğlunu yetiştirdiğini belirten Ramazan Budak, "Oğlum ortaokulu bitirdi. Çırak bulamadığım için onu yanıma aldım ve ona meslek öğretiyorum. Baba mesleğini alacak. Hem okumasına devam edecek hem meslek öğrenecek. Elinde bir mesleği olsun. Çırak bulamaz isek meslek sıkıntıya girecek. Çocuklarımızı yönlendirmeliyiz" cümlelerini aktardı.