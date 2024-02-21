‘Sektörün geleceği kooperatiflerde’

S.S.Park Feronia Konut Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Abdullah Naci Ölçen, konut sektörüyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ölçen, "Bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 13.7, daire sayısı yüzde 14,9 oranında azaldı. Doğal afetlerin etkisiyle ülkemiz, son yüzyılın belki de en büyük barınma krizlerinden birini yaşarken, veriler sektör oyuncularının, müteahhitlerin bir ayağının da frende olduğuna işaret ediyor" dedi.

KOOPERATİFE İHTİYAÇ VAR

İnşaat sektöründeki daralmanın müteahhitlerin önünü kapattığını savunan Ölçen, "Türkiye'de kooperatiflere büyük ihtiyaç var. Büyük artış gösteren emlak fiyatları karşısında artık dar gelirlilerin kooperatifler dışında konut sahibi olma imkanı kalmadı. Ancak geçmişte tatsız olayların yaşandığı kooperatifler de sıkı denetim altında çalışmalı. Burada en önemli konu, işin ehli uzman kadroların iş başında olmasıdır. Biz bu konuda iyi organize olduk. İzmir'in çok değerli iş insanları ile birlikte yürüyoruz. İzmir'in en etkin sivil toplum kuruluşlarındaki meclis üyeleri, oda başkanları ve geçmiş dönem belediye başkanlarından oluşan özgeçmişi başarılarla dolu yönetim kadrolarımızla iş başındayız" diye konuştu.

SAĞLAM VE UYGUN FİYATLI

Devletin aldığı önlemler ile kooperatiflere çeki düzenin getirildiğini kaydeden Ölçen, "1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle kooperatifler artık çok güvenli. Tam bu noktada Batı Koop ve Birliği çatısındaki alt kooperatifler olarak bizler hepimiz, konuta ulaşmada gerek sektör üyelerimizin gerekse bölge insanımızın önünü açmak ve İzmir'in konut ihtiyacına katkıda bulunmak istiyoruz. Tabii kooperatif yöneticilerinin de karşılaştıkları sıkıntılar var. Müteahhit firmaları inşaatın teslim tarihindeki konut fiyatlarını belirleyemediği için proje üretmekten kaçınıyorlar. Demir, beton gibi tüm inşaat malzemelerini en güvenilir yerlerden alıyoruz. Lakin biz kooperatif olduğumuzdan kazanç gözetmiyor, konutu sağlam ve ucuza mal ediyoruz. Kooperatiflerimizde aylık ödemeler aksatılmadığında güçlü mali yapımız ile olağandışı doğa olayları haricinde hiçbir işi aksatmıyoruz. Vergi muafiyetlerimiz ayrı bir avantaj sağlıyor. Ama tabii piyasaya iş yapan müteahhitlerin işi daha zor" ifadelerini kullandı.