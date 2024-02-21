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Haberler Ekonomi 'Tüm evleri 1,5 sene içinde teslim edeceğiz’

'Tüm evleri 1,5 sene içinde teslim edeceğiz’

HABER MERKEZİ
’Tüm evleri 1,5 sene içinde teslim edeceğiz’
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da Çukurova, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde yapımı tamamlanan bin 589 konutun kurası çekildi. 'Deprem Konutlarının Kura Çekilişi Töreni' Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Evler teslim edilene kadar kira yardımları sürecek. Biz 75 bin konuttan bahsediyoruz, muhalefet '25 konut teslim edemediniz' diyor. Bütün evleri 1 buçuk sene içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.
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