Aile ve Gençlik Fonu’na 2 bin 914 genç başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak deprem bölgesinde uygulanmaya başlayan Aile ve Gençlik Fonu'na başvurularda son durumu aktardı. Türkiye'de gençlere evlenirken özellikle beyaz eşyalarının alınmasında büyük destek sağlayacak Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Uygulama ilk olarak Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da evlenecek olan gençleri kapsadı. Buna göre, 2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödenecek. 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi olanağına ilk başvurular, 15 Şubat'ta başladı. Şu ana dek toplamda 2 bin 914 gencin başvurduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "15 Şubat itibarıyla ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını almaya başladık. Şu ana kadar gençlerimizin yoğun bir ilgisi söz konusu. 2 bin 914 çift başvurmuş durumda" dedi. Fondan faydalanmak isteyen gençlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor.