TAKE Projesi ile bitkisel üretim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile ülkemiz genelinde 1,73 milyon dekar arazide bitkisel üretim yapılmasını hedefliyoruz" dedi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Yumaklı, yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, 81 ilde tarım arazilerinin etkin kullanımı amacıyla bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik proje uygulanacağını açıkladı.

120 BİN ÇİFTÇİYE DESTEK

Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2024 yılında da TAKE Projelerini desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Aynı zamanda 2024 yılı için il müdürlüklerimizden gelen 456 proje değerlendirmeye alınmış olup 120 bine yakın çiftçimizin yararlanmasını öngörüyoruz. Bu yılki ödeneğimizin 200 milyon TL'si 6 Şubat depreminden etkilenen illerimize, 320 milyon TL'si de diğer illerimize ayrıldı. Çiftçilerimize sağladığımız hibe ve desteklerimizi artırmaya, bitkisel üretimimize güç katmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.