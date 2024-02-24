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Haberler Ekonomi Türkiye Yüzyılı’na yakışan ‘İş Kanunu’

Türkiye Yüzyılı’na yakışan ‘İş Kanunu’

HABER MERKEZİ
Türkiye Yüzyılı’na yakışan ‘İş Kanunu’

İzmir'e gelerek iş dünyası ile görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş hayatında her zaman işçinin ve işverenin kazanılmış haklarını korumayı önemsediklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda da elimizden geleni yapacağız" dedi.

İzmir Ticaret Odasında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları"na katılarak bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin üretim, istihdam ve kalkınma sürecine katkı sağlayan iş dünyasının yanında yer almaya devam ettiklerini söyledi. Işıkhan, İzmir'de 2002'den bu yana yaklaşık 865 bine yakın kişinin İŞKUR aracılığıyla iş bulduğunu belirterek, "İzmir'de ve tüm şehirlerimizde işverenlerimizi ve iş arayan vatandaşlarımızı kendilerine en uygun iş olanaklarına hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için İŞKUR sistemine dahil olmalarını tavsiye ediyorum." dedi. İstihdamda ve iş gücünde rekorların kırıldığı bir dönemden geçildiğini aktaran Bakan Işıkhan, "Tüm öncü göstergeler son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağına da işaret etmektedir" diye konuştu.

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