Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı ocakta arttı

TÜRKİYE'Yİ ziyaret eden yabancı sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre Yüzde 2,05 arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre Yüzde 2,05 oranında bir artış göstererek 2.047.027 oldu. Açıklamada "Ocak ayında ülkemize gelen 2 047 027 yabancı ziyaretçinin 16 345 (0.80Yüzde) günübirlikçidir. Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti" denildi.