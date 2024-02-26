Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası hazırlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan ve 2024 ile 2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık eylem planı, bugün Bakan İbrahim Yumaklı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Bakanlık, tarımsal üretimde belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyor.. Bu kapsamda, hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak yeni bir yol haritası hazırlandı. Yol haritasında, hayvansal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, hayvan hastalıklarıyla mücadelede yeni tedbirler ve Islah Eylem Planı konularında yenilikler ilan edilecek. Ayrıca, anaç hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da duyurulacak. Üreticiyi koruyacak ve tüketiciyi kollayacak bir yol haritası hazırlanması amacıyla yürütülen çalışmalarla kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir sektör hedeflendi.

312 MİLYAR LİRA DESTEK

Bakanlık, desteklemeler, kırsal kalkınma hibeleri, AR-GE faaliyetleri, regülasyon çalışmalarını bir arada yürütüyor. Sektöre son 21 yılda 312 milyar lira destek sağlandı. Yeni dönemde uygulanacak destekleme modelinin de yarın aktarılması planlanıyor.