Sendikacı Kavlak, son yolculuğa uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak (62) için dün sendika binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Kavlak için düzenlenen törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, ailesi ve yakınları katıldı. Törende konuşan Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, "Pevrul Kavlak bizim için sadece bir genel başkan değildi. Bizim için babacanlığıyla gönlümüzde taht kurmuş bir insandı. Kendisini unutmak mümkün değil. Bundan sonra onun bildiği yolda, onun bize öğrettiği fikirler, düşünceler doğrultusunda bize emanet ettiği her şeye hep beraber, el birliğiyle sahip çıkacağız. Allah rahmet eylesin" dedi. Pevrul Kavlak'ın cenazesi, ikindi namazının ardından memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.