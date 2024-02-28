Ege’nin turizm payı artacak

Bodrum Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Ailesinin 1975 yılından bu yana Bodrum'da yaşadığını dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sıcak karşılama için Bodrumlulara teşekkür ederim" diyerek konuşmasına başladı.

"YENİ REKORLAR YOLDA"

Bodrum'un birçok sorununa ve ihtiyaçlarına hakim olan biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, "2023 her şeye rağmen rekorlarla dolu bir yıl oldu. 2024 de inşallah yeni rekorları kucaklayacağımız bir yıl olacak. Bunu söylemek kolay da gerçekleşmesine bakarken ne kadar zor olduğunu biz turizmciler biliyoruz. Biz bu coğrafyada yaşayacaksak gerçekleri bileceğiz ve krizlere bağlı şekilde sektörü geliştireceğiz. Tanıtımda yüz yıl sonra da olsa turizm geliştirme ajansını kazandırdık sektöre. Devlet sektör el ele vererek turizm ülkeleri içinde en etkili yoğun tanıtım yapan ülke olduk. Arkeolojik değerleri, deniz, kum, güneşin, kültürel değerlerin ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. Bunların gün yüzüne çıkarılması konusunda birçok projeyi yaptık, yapıyoruz" dedi.

GELECEĞE MİRAS PROJESİ

Ersoy, konuşmasının devamında, "Yeni dönemde, çok daha hızlı gitmemiz gerekiyor dedik ve geleceğe miras projesini başlattık. 60 yılda yaptığımız işi gelecek 4 yılda yapacağız. Hızlı değil, yoğun yapacağız. Ege'ye baktığımızda turizmde olması gereken pasta payının çok altında olduğunu görüyoruz. Doğru politika, planlamalarla Ege'yi, yüzde 10 olan payını yüzde 20'lere getirmek. Bu zenginliğe sahipken hak ettiği payı alamaması düşündürücü. Muğla da geleceğe miras projelerinin başlangıcını yapacak. En büyük sıkıntımız sektörün kısa süreli olması. İlk çözmemiz gereken şeylerin başında sezonun uzatılması geliyor. Master plan hazırlarsanız, işimiz çok daha kolay olur. Hava trafiğini de organize ederiz. Krizler bize ne öğretti? Pazar çeşitliliği olmayan ülkeler krizlerden çok olumsuz etkileniyor. Sektörü bağışık hale getirdiğimizde aşmaya başlarız krizleri. THY 300'den fazla şehre uçuş alıyor. Hava trafiğini çeşitlendirir, hava yollarımızı ne kadar kuvvetli hale getirirsek krizlere o denli bağışıklık kazanırız" diye konuştu.